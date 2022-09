Le musée minier et métallurgique de Musson/Halanzy lance un crowdfunding

D’ici 5 à 6 mois, le musée minier et métallurgique de Musson/Halanzy ouvrira enfin ses portes au public après 10 ans d’attente. Les milliers de pièces uniques et rares, collectionnées notamment par Jean-Claude Noben, pourront ainsi être admirées dans un cadre adapté. "Nous sommes installés dans un bâtiment de 1000 mètres carrés dans lequel se trouve le musée, mais aussi des salles destinées aux associations locales. Le but c’est de créer du lien entre les différents acteurs, on veut que cela devienne un lien d’échange et de rencontres", explique Rudolf Noben, le président de l’ASBL 4MH.

7000 euros à trouver

À l’heure actuelle, le musée bénéfice de l’appui d’une cinquantaine de bénévoles. Tous s’activent énormément ce moment afin de préparer l’ouverture prévue dans le courant de l’année 2023. Mais avant tout cela, il reste encore quelques projets à financer. "On va lancer un crowdfunding le 26 septembre prochain pour essayer de récolter la somme de 7000 euros. Avec cet argent, nous pourrons réaliser la scénographie, payer des fresques et acheter des bornes interactives pour rendre la visite plus attrayante", ajoute Fabrice Eischen, l’un des bénévoles en charge du crowdfunding. D'autres infos suivront sur la page Facebook du musée.

La campagne sera donc officiellement lancée à partir du 26 septembre sur ce lien.