Le Musée Magritte rafraîchi.

Les œuvres connaissent un grand roulement aux cimaises. L’accrochage est sans cesse revu. La présentation actuelle s’enrichit de vingt-neuf nouvelles œuvres prêtées par des institutions ou des collectionneurs privés. Il y a notamment une huile sur panneau d’inspiration cubiste datée de 1921 représentant un moulin à café et une cafetière dans des tonalités de brun ainsi que trois œuvres éclatantes datant de l’immédiate après-guerre et illustrant la période vache. Magritte réalisait alors des tableaux dans un style grossier pour scandaliser les Parisiens. Il mettait " Les pieds dans le plat " avec son indéfectible ami Louis Scutenaire. Il adressait un pied de nez à André Breton et à son cercle. Il ne trahissait pas son esprit d’indépendance.

Le Musée Magritte des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique avec quelque 230 œuvres et documents est le musée Magritte de référence même si La Trahison des images (Ceci n’est pas une pipe) est à voir au Musée d’Art du comté de Los Angeles. Le musée de la Place Royale à Bruxelles consacre une section à l’image de la pipe, récurrente dans l’œuvre de Magritte, et pour citer le peintre-poète : Ceci continue de ne pas être une pipe. Parmi les nouvelles œuvres, une grande affiche de plus d’un mètre de longueur réalisée pour une devanture de magasin en 1952. Elle représente la pipe accompagnée de la formule originelle, Ceci n’est pas une pipe.