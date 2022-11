Le Musée L, un musée pas comme les autres à Louvain-la-Neuve

A Louvain-la-Neuve, le Musée L, le musée de l'UCLouvain, est le premier musée universitaire de Belgique de grande envergure ouvert au public.

Un voyage sensible et didactique à travers des siècles de création humaine. On y retrouve des collections scientifiques et des œuvres art en dialogue, pour des émotions inédites, nous garantit-on. Découverte dans Les Ambassadeurs.