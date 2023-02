Dans les années 20, l’utilisation du béton se généralise même s’il est considéré comme vulgaire et non esthétique. Cependant, la société évolue et les goûts changent. Il y a 70 ans, le célèbre acteur James Dean pose en t-shirt devant un mur en béton et son aspect brut devient alors "cool". C’est la naissance du "brutalisme". Dans les années 80 et 90 le béton tombe en désamour et incarne le mal absolu en architecture car il est considéré comme trop "brutal". Grâce aux instagrammeurs, ce style architectural fait son grand retour et est apprécié comme témoin du temps.

A l’image d’un vaisseau de pierres, le Musée L abrite de magnifiques collections permanentes et propose ponctuellement des expositions.