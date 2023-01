Le Musée juif de Belgique consacre une exposition au "20e convoi"

Le Musée Juif de Belgique organise une exposition inédite sur le "20e convoi", un épisode de la Seconde Guerre Mondiale au cours duquel 236 déportés juifs sont parvenus à sauter d’un train qui, au départ de Malines, devait les emmener à Auschwitz. Intitulée "Land (es) capes from the 20th Convoy", l’exposition sera accessible au public du 20 janvier au 14 août 2023.

Le 19 avril 1943, le 20e convoi quittait le camp de transit de Malines pour amener 1.631 déportés juifs vers Auschwitz. Grâce à des actions de résistances menées à la fois depuis l’intérieur et l’extérieur des wagons, 236 de ces déportés parviennent à sauter du train qui les menait à l’extermination. Il s’agit de l’unique épisode de ce type recensé dans l’Europe occidentale sous administration nazie.

À travers une sélection de peintures et de photographies des artistes belges Jo Struyven et Luc Tuymans, le Musée entend mettre en lumière l’histoire du "20e convoi", un acte de résistance dont le 80e anniversaire sera par ailleurs célébré le 19 avril 2023. À cette occasion, un ouvrage-catalogue édité par la Fondation Auschwitz et agrémenté de nombreux extraits d’interviews et d’archives d’évadés du convoi sera proposé au public. Le plus jeune évadé du convoi, Simon Gronowski, sera également présent dans le cadre de l’exposition pour témoigner de cet épisode symptomatique "du processus de déportation et d’extermination des Juifs mis en œuvre par l’occupant", indique le Musée.