Le Musée Horta : histoire d'une institution qui a connu de nombreuses restaurations

Jean-Pol Hecq vous fait voyager au cœur de l'Art Nouveau dans Le Plus Grand Musée du Monde ce 18 juin. Il reçoit Benjamin Zurstrassen et Françoise Aubry, respectivement conservateur et ancienne conservatrice du Musée Horta, un lieu qui porte, depuis les années 60, les traces de nombreuses restaurations.

L’architecte belge Victor Horta a été l’un des champions de l’Art nouveau. S’il a créé de très nombreux bâtiments, publics ou privés, tant à Bruxelles que dans différentes villes de province, c’est rue Américaine, à Saint-Gilles, qu’il a conçu et fait bâtir un ensemble inédit qui comprenait à la fois sa propre habitation privée et ses bureaux.

Aujourd’hui, dans ce qui est devenu le Musée Horta, on peut y prendre la mesure de la "patte" Horta dans toute sa splendeur et sous toutes ses facettes.