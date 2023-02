Le Musée gallo-romain de Tongres expose des pièces rares issues d’un champ funéraire

Le Musée gallo-romain de Tongres expose plusieurs pièces rares retrouvées sur un site de fouille, dans un champ funéraire mérovingien à Broechem (Anvers). Une épingle de manteau en or, objet remarquable incrusté de grenat, est notamment présentée.

En 2021, le Musée a acquis 170 trouvailles issues d’une parcelle du champ funéraire. L’ensemble de ces pièces provient de la tombe d’une noble du 7e siècle, époque à laquelle la dynastie des Mérovingiens gouvernait la région. Parmi celles-ci, l’épingle de manteau est l’une des pièces les plus remarquables retrouvées sur le site. Elle peut désormais être admirée dans le hall du musée, tout comme une pièce de monnaie en or et des perles en pâte de verre et ambre.

Le champ funéraire mérovingien de Broechem est le site du haut Moyen Âge le mieux investigué de Flandre. Les fouilles s’y sont déroulées de 2001 à 2010 sous la supervision du gouvernement flamand. Au total, huit parcelles ont été inspectées.