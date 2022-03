Le musée en plein air du Sart-Tilman : un musée ouvert par tous les temps

En 1977, l’Université de Liège et le Ministère de la Culture s’associaient pour un projet unique en son genre : créer un musée en plein air, dont chaque pièce résistera aux affres du temps et aux aléas du climat. Jean Housen, le conservateur du musée depuis déjà vingt ans, nous décrit celui-ci comme un laboratoire d’art public. Pour lui, le musée en plein air du Sart-Tilman peut même être considéré comme l’ancêtre du " Street art ", chacune des plus de 100 œuvres installées sur le site étant représentative de l’histoire de la sculpture contemporaine en Belgique francophone depuis la création du musée.