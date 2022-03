Le musée en Piconrue lance des partenariats pour retrouver le public

À l'heure où la situation sanitaire s'améliore, le Piconrue, musée de la Grande Ardenne, espère revoir les visiteurs. Le covid ayant considérablement freiné l'activité culturelle durant ces deux dernières années, il est nécessaire de réattirer la clientèle. Avec des comptes dans le rouge, le musée a récemment conclu des partenariats avec plusieurs communes pour sauver la mise.

Actuellement, seize communes se sont associées selon le directeur Sébastien Pierre : "Nous permettons ainsi aux écoles des communes partenaires d'accéder aux activités du musée à tarif très réduit. C'est un public que l'on avait quelque peu perdu avec le covid. L'équipe, de manière très enthousiaste, propose de nouveaux projets : la prolongation de l'exposition Comès sur la guerre jusqu'au 17 avril, mais aussi ces actions régulières que sont les visites contées un dimanche par mois". (Ndlr : ces jeudi 3 et vendredi 4 mars également dans le cadre des congés de carnaval).

Autre (bonne) nouvelle du côté du musée, celui-ci vient d'être reconnu par le diocèse de Namur qui couvre la province de Luxembourg. Une convention a récemment été signée à Bastogne dans le but d'assurer la conservation et la pérennité du patrimoine religieux. Le diocèse reconnait donc le musée comme un partenaire sérieux et ce, après déjà 40 ans d'activité. Il sera question de collaborer directement avec lui plutôt qu'avec les différentes fabriques d'église.