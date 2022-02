Le Musée en musique, des concerts au cœur du Musée des instruments de musique de Bruxelles

Le Musée des instruments de Musique de Bruxelles a rouvert ses portes cette saison. Et quoi de mieux que de fêter cette réouverture en musique avec une série de concerts, baptisés "Le musée en musique", organisés par le CPE Festival et les MGConcerts.

Des concerts donnés le samedi et le dimanches à 12h30, présentés par Caroline Veyt, qui accueilleront pour les prochaines dates Costantino Mastroprimiano, le Habanera Duo, Ostara, Adrien Tyberghein, Tom Beghin, O Ker Ourio et Ivan Paduart ou encore les Jeunes talents de l'IMEP et Vittorio Forte.

Retrouvez toute la programmation du festival sur le site web.