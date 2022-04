Le Musée du Prado vous invite à découvrir un chef-d’œuvre grâce… à votre odorat

D’autres comme "Civet" risquent de prendre les visiteurs de l’exposition "The Essence of a Painting" plus au dépourvu. Ce mammifère au pelage gris tacheté de noir, que l’on peut voir dans le coin droit de "The Sense of Smell", est connu pour la substance qu’il sécrète pour marquer son territoire. Brute, l’odeur de la civette est fécale, forte et nauséabonde. Si elle est utilisée dans la fabrication de parfum, elle est beaucoup plus agréable.

Selon Artnet News, Alejandro Vergara a eu l’idée d’incorporer des odeurs dans l’exposition "La esencia de un cuadro" après avoir lu une lettre de l’un des mécènes de Jan Brueghel l’Ancien. Il lui disait que, lorsqu’il regardait les fleurs peintes par Brueghel en hiver, il avait l’impression de pouvoir les sentir. Un avis partagé par le conservateur du musée du Prado. "Son souci du détail, souvent miniaturiste, témoigne d’une sensibilité aiguë vis-à-vis des cinq sens. Tout ce que j’essayais de faire, c’était d’attirer l’attention sur le sentiment de joie que ces œuvres produisent en moi, en espérant que d’autres verront – et sentiront – cela aussi", a-t-il déclaré à la publication.