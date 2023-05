Le Musée du Doudou vous plonge au centre de la Ducasse de Mons

Et le Doudou dans tous, ça nous direz-vous ? Ne vous inquiétez pas, on y vient. Le parcours, très bien scénographié, permet de découvrir les temps forts des jours de liesses de la vie montoise et les acteurs qui l’animent avec passion.

Un film propose un résumé de la cérémonie au cours de laquelle la châsse de Sainte Waudru est descendue et remise aux autorités locales pour la procession du jour J. Une projection à 360° nous plonge ensuite au cœur de la foule lors de la Montée du Car d’Or, de quoi ressentir la ferveur qui s’empare des milliers de personnes qui aident l’attelage à franchir la pente escarpée qui borde la collégiale, afin d’éviter qu’un malheur ne s’abatte sur la ville.

Le Combat dit Lumeçon est également illustré en vidéo. Là encore, les âmes sensibles apprécient de pouvoir observer de façon virtuelle la cohorte des participants qui luttent de manière acharnée pour arracher un poil du crin de la queue du dragon.

Enfin, vous n’ignorerez plus rien sur les Hommes de Feuilles, les Hommes Blancs, les Chin-chins, Cybèle et Poliade et tous les autres personnages du Doudou dont les costumes et les attributs sont présentés dans une salle où l’interactivité est à nouveau au rendez-vous.