Le musée du diamant à Anvers ne rouvrira qu'au printemps pour réduire ses coûts d'énergie

Le musée anversois du diamant, des bijoux et de l'orfèvrerie (DIVA) repousse sa réouverture de décembre 2022 à mars 2023 en raison de la crise énergétique, a-t-il annoncé mardi par voie de communiqué. Actuellement fermé pour rénovation, le DIVA souhaite "garder ses factures d'énergie sous contrôle".

Le musée est fermé au public depuis le début de l'année en raison de travaux de toiture et de façade. Cette vitrine de l'industrie diamantaire profite également de l'occasion pour réorganiser son exposition permanente. Les amateurs d'orfèvrerie et de joaillerie devront toutefois prendre leur mal en patience puisque la réouverture du DIVA, initialement prévue le week-end du 10 et 11 décembre est repoussée au printemps 2023. L'objectif principal de ce report est de réaliser des économies d'énergie.

La Grand-Place de la cité portuaire accueille jusqu'au 27 novembre une petite exposition gratuite intitulée "Work in Progress" et consacrée au travail de sélection et de mise en valeur des pièces présentées au DIVA.