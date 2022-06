Le musée du design à Bruxelles : à la découverte des designers belges

Jean-Pol Hecq visite le Design Museum Brussels, une institution qui a du style. Il reçoit Arnaud Bozzini, directeur, et Cristina Bargna, responsable des expositions et des collections.

Logé dans le Trad Mart, à un jet de pierre de l'Atomium, le Design Museum Brussels a ouvert ses portes en 2015. Son ambition : réunir en un seul lieu les exemples les plus emblématiques de la production industrielle d'objets utilitaires depuis la fin du 19e siècle jusqu'aujourd'hui.

Meubles, luminaires et objets du quotidien se taillent ici la part du lion. Leur présentation en un lieu centralisé offre au visiteur un point de vue inédit sur le monde contemporain à travers l'inventivité des créateurs - souvent à la fois architectes, stylistes et plasticiens, voire artisans.

Le Design Museum Brussels donne également à voir comment l'industrie a cherché à répondre à de grands défis de société en permettant au plus grand nombre d'accéder à un environnement de qualité, à prix abordable, et en même temps - si possible - « beau »... Une bonne partie des collections permanentes est consacrée à l'utilisation du plastique dans l'ameublement, les environnements professionnels et la vie de tous les jours.

Une autre partie est dédiée aux designers belges qui, de Serrurier-Bovy à Nathalie Dewez en passant par Léon Stynen, Jacques Dupuis ou Christophe Gevers ont marqué notre quotidien de leur empreinte.