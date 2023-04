Le Musée des Transports : découvrez deux siècles d’histoire de la mobilité en deux heures

Calèches, tramways hippomobiles et électriques, trolleybus, autobus, vélos, tramway du futur… C’est un antre où sont conservées quelques dizaines de merveilles. Le Musée liégeois des Transports évoque plus de deux cents ans de mobilité dans l’une des principales villes de Belgique. Petits et grands s’y amusent, s’y émerveillent et en profitent pour immortaliser des clichés singuliers.

Ambiance sonore, dispositifs interactifs et audiovisuels agrémentent la visite. Au fil des mois, les nouvelles technologies ont pris place dans le musée en constante évolution.

Désormais, la mobilité durable y a aussi sa place. Grâce à un coup de sonnette qui actionne le changement de décor, un vélo connecté permet de tester les déplacements en deux roues dans des villes adaptées et dans des cités moins équipées en piste cyclables.

Les collections présentent principalement des véhicules de transport en commun, dans le contexte plus vaste de l’évolution de la mobilité puisque forcément le transport en commun n’évolue pas tout seul. Dans les prochaines semaines, une collection de vélos étoffera la visite.

Les plus anciens véhicules datent du 18e siècle dont une malle-poste, le plus récent étant le tram de la ville pas encore en activité et dont la maquette est exposée dans le musée. L’Exposition AmsTRAMgram lui est consacrée.

La plupart des cinquante véhicules exposés sont aisément accessibles aux visiteurs. Toutes les générations s’y sentent concernées : les grands-parents aiment caresser des souvenirs d’enfance en revoyant des moyens de transport qu’ils ont par exemple empruntés avec leurs parents et les enfants s’amusent à monter à bord de véhicules qui leur semblent tellement désuets. Parmi les pièces les plus remarquables, il y a le carrosse du dernier prince-évêque de Liège, un véhicule prestigieux à l’antithèse du transport en commun puisqu’une seule personne y embarquait. L’occasion aussi de montrer que jusqu’au début du 19ème siècle, le transport en commun n’existait pas.

De très beaux tramways fin 19ème début 20ème siècle complètent les collections exposées. L’un des plus remarquables date de 1905 dans lequel on peut monter à bord et observer qu’à l’époque, les tramways étaient réservés à un public privilégié. Avec les plafonds bien travaillés, les vitres biseautées et les sièges confortables, le décor luxueux faisait grimper le prix du billet.

Les rares trolleybus, alimentés en électricités par deux perches sur le toit, attirent les adeptes des quatre coins de la planète. Réversibles avec un poste de conduite à chaque extrémité, ils sont uniques au monde.