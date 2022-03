Le Musée des beaux-arts de Gand prévoit une année de festivités pour ses 225 ans

"Cela fait du MSK l’un des plus anciens musées d’Europe et il peut se targuer d’être le plus ancien musée public de Belgique", a déclaré l’échevin de la culture de Gand, Sami Souguir (Open Vld). "Nous pouvons en être fiers. Le MSK possède en outre une collection unique, avec des œuvres allant du Moyen Âge à la première moitié du XXe siècle, qui n’a rien à envier au top européen".

Le coup d’envoi sera donné le 2 septembre, avec un week-end festif de quatre jours sur le site du musée, suivi d’une année pleine d’expositions et d’activités où les visiteurs seront également invités à expliquer comment ils voient l’avenir du MSK.

