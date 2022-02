Le musée des Beaux-Arts de Gand lance une visite guidée LGBTQ +

Les visiteurs peuvent notamment admirer un tableau de famille du 17e siècle sur lequel les jeunes garçons portent des robes longues ainsi qu’une œuvre représentant la transformation d’Hermaphrodite, un dieu grec représenté comme une figure féminine possédant des organes génitaux masculins. La collection du musée contient également un vieux portrait d’un "homme ayant eu une relation avec un autre homme".

Cette visite guidée a été inspirée par des initiatives déjà menées au Victoria & Albert Museum à Londres et au Amsterdam Museum, où elles rencontrent beaucoup de succès. Le MSK considère l’inclusion de la communauté LGBTQ + comme une étape importante dans la recherche de nouvelles perspectives permettant d’enrichir et d’actualiser les collections. La visite guidée sera amenée à évoluer au fil du temps et d’autres œuvres pourraient être présentées à l’avenir.