Le Musée des Beaux-Arts de Gand expose l’œuvre de Frans Masereel, précurseur du roman graphique

Né à Blankenberge en 1889 et décédé en 1972, Frans Masereel est considéré comme un des pères du roman graphique, dont Art Spiegelman a reconnu l’influence. Maître de la xylogravure (la gravure sur bois), il a développé un langage visuel unique, expressionniste, presque cinématographique, où se côtoient et s’affrontent le noir et blanc de manière radicale.