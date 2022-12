Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi et ses belles collections

La peinture est la forme artistique la plus représentée dans les collections et le paysage, le genre le plus illustré. Le paysage industrielle ancre les œuvres dans le territoire qui les a inspirées. Elles datent pour la plupart des 19e et 20e siècles. Cent-vingt œuvres tirées d’un corpus de quatre mille sont présentées dans un parcours thématique et chronologique. L’approche extrêmement classique permet de concentrer le regard sur la qualité de la collection. L’étonnement est suscité par la belle facture des œuvres, nullement par les dialogues entre elles. L’accrochage, sans fantaisie, n’apporte pas la surprise d’une rencontre inattendue entre deux œuvres ou deux époques. Les mouvements de l’histoire de l’art se succèdent, du néo-classicisme à l’art d’aujourd’hui. Quelques thèmes, le paysage ou les fêtes, rompent la monotonie sans apporter l’illumination par la présence d’une œuvre qui réveillerait l’attention.