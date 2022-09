​​​​​​​Le Musée des Beaux-Arts d’Anvers se jette dans le 21e siècle

Accents wallons

La pollution avait donné aux façades un aspect monotone et gris. Mais la restauration du bâtiment rend à nouveau visible la diversité des pierres naturelles utilisées.

Outre la pierre d’Euville, de nombreuses variétés de pierres wallonnes composent la façade : de la pierre bleue du Hainaut au calcaire du Vinalmont, en passant par les pierres du Merlemont et le Gobertin. Tous ces matériaux étaient très populaires à l’époque.

À l’intérieur du bâtiment, les salles historiques du musée ont retrouvé leurs couleurs profondes d’origine. Les boiseries et les plafonds ont été restaurés avec des matériaux et des techniques traditionnelles.

Chefs-d’œuvre

Le KMSKA gère une importante collection d’art visuel des Pays-Bas méridionaux du XIVe au XXe siècle. On y retrouve du baroque anversois et la plus grande collection au monde de James Ensor et Rik Wouters. Environ 39% de la collection du musée provient de dons.

Le donateur le plus important est l’ancien bourgmestre Florent van Ertborn (1784-1840). À son époque, le baroque, avec Pierre-Paul Rubens en tête d’affiche, était très populaire. Le bourgmestre avait déjà regardé plus loin et a constitué une collection de 106 œuvres alors moins populaires de la fin du Moyen Âge. Il visait des œuvres innovantes à l’époque de leur création. C’est pourquoi vous pouvez voir plusieurs de ces œuvres non seulement à Anvers, mais aussi dans chaque étude décente de l’histoire de l’art occidental. La carte de visite absolue pour les goûts d’aujourd’hui est la Madone de Fouquet. Pendant les années de fermeture, de nombreuses pièces ont été prêtées dans le monde entier. Cela a renforcé l’image internationale du musée d’Anvers.

Grâce à l’agrandissement, le musée peut non seulement exposer beaucoup plus d’objets, mais il ne souffre plus non plus d’un manque d’espace pour stocker les vastes réserves. À cela s’ajoutent de nombreuses œuvres d’époques moins en vogue ces dernières années, comme la peinture française de la première moitié du XIXe siècle.