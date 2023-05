Le musée de la vie rurale d’Huissignies, un saut dans le passé

Qui ne s’est jamais demandé à quoi ressemblait la vie d’antan ? Les longs trajets pour aller à l’école, sabots aux pieds… Grands-parents et arrière-grands-parents aiment à raconter le temps où ils étaient enfants. Au musée de la Vie Rurale, on y redécouvre le quotidien de ceux qui, dans le passé, faisaient vivre la région.

Après une fermeture de quelques mois pour travaux, le musée rouvre en ce mois de mai. Les rénovations offrent au musée un meilleur accès PMR. Dans cette vieille ferme du XVIIe, un agrandissement permet d’exposer les très nombreux objets qui étaient encore rangés au grenier.

Dans le petit village hennuyer de Huissignies (Chièvres), le musée propose une quarantaine de salles. Chacune des pièces est dédiée à un métier de l’époque, certains sont toujours courants aujourd’hui comme le pharmacien ou l’agriculteur. D’autres ont disparu à l’arrivée des machines et nos changements de modes de vie. Sabotiers, tonneliers, vanniers et charrons reviennent parmi nous pour faire découvrir leur atelier, leurs outils et leur savoir-faire. On découvre également comment les femmes exécutaient les tâches ménagères bien avant l’invention de la machine à laver. La presque totalité des objets, outils ou machines sont des dons.

Dans une salle de classe de 1900, les visiteurs peuvent découvrir la vie des écoliers de l’époque. Des ateliers d’écriture à la plume sont également organisés lorsque des élèves sont de passage.

Petit aparté également sur les loisirs de l’époque, avec une partie de l’exposition dédiée au jeu typique de la région de Chièvres : le crossage. Le musée tente de dresser de la manière la plus exhaustive la vie rurale d’autrefois.