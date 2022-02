Souvent amusé, quelquefois désenchanté mais jamais cruel, le regard que posait Michel Vanden Eeckhoudt sur les êtres et les choses a recouvert ses photographies d’un tendre voile de mélancolie. Ceux qui les peuplent, bêtes et hommes, sont à jamais les protagonistes de petites scènes impromptues, de ballets suspendus, en gestes et regards, que le photographe, témoin et complice, a su capter. Tout est là qui doit être, sans mises en scènes, sans éléments superflus, folklore ou exotisme. L’essentiel, la substance de l’instant, voilà ce qui guidait Michel Vanden Eeckhoudt. Toutes émotions passées, sourire, tristesse ou surprise, l’on en vient en chaque image à prendre la mesure de cette subtile alchimie d’ " instants décisifs ", de compositions solides - ces espaces amplifiés à force de reflets, arrière-plans et transparences - toutes prêtes à accueillir l’inattendu pour peu que l’on sache le déceler.