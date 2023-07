Le musée de la boîte en fer-blanc lithographiée à Hannut, entré au Guinness Book des records depuis 2004

C’est un nouveau coup de cœur de L’Agence Tourisme tant ce musée est surprenant. Imaginez plus de 50.000 boîtes métalliques illustrées rassemblées dans un seul et même endroit. Un paradis pour les amateurs d’activités insolites !

Tout a commencé par hasard. Il y a 30 ans, Yvette Dardenne reçoit de la tante de son mari une boîte en fer toute simple et très jolie. Un coup de cœur qui va faire basculer sa vie : à partir de là, elle se met à en chercher d’autres. Une collection singulière qui porte un nom : la buxidaferrophilie.​

Aujourd’hui, ses trésors sont exposés dans un musée. L’occasion de voyager dans le temps et de s’émerveiller devant la variété des boîtes : à biscuits, à café ou autre. Il y en a pour tous les goûts. Mais ne demandez pas à Yvette quelle est sa préférée : elle est incapable de vous répondre. Elle les aime toutes. Et même si la place manque, elle continue d’en acquérir. La plus ancienne est une pépite qui date de l’époque victorienne : 1860. De quoi faire briller les yeux de ceux qui aiment les objets qui racontent une histoire. Car c’est aussi de ça qu’il s’agit : la collection d’Yvette est un véritable patrimoine.

Et celui-ci est aussi fragile que précieux… L’an dernier, il a en effet souffert d’inondations. Il a fallu donc l’aide de bénévoles pour faire sécher toutes les boîtes. Mais il reste encore du travail. Le mobilier qui supporte la collection doit être changé. Confession faite par Yvette Dardenne qui continue malgré cela à faire des visites. Passionnée et passionnante, elle est devenue à 85 ans, une légende vivante. La preuve : elle est entrée dans le Guinness Book des Records en 2004 à la lettre C. C pour collectionneur cinglé. Une mention qui la fait rire encore aujourd’hui.