Le Musée de l’Industrie à Gand détient deux machines à filer les plus anciennes au monde

Le Moulin à ficelles et la machine à filer "Mule Jenny" du Musée de l’Industrie à Gand sont les deux plus anciens spécimens au monde, affirme une étude de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) .

Cela fait 100 ans que ces machines appartiennent à la collection du musée. Une étude minutieuse menée durant trois ans avec des techniques de pointe a permis de les qualifier officiellement de plus anciennes du monde.

Le Moulin à ficelles date de la fin du XVIIIe siècle, ce qui en fait le plus ancien moulin du genre conservé au monde. À l’époque, la machine servait à entrelacer des fils pour les rendre plus résistants. Les chercheurs ont aussi composé un manuel d’utilisation, l’outil est si vieux qu’il n’en existe aucune image originelle.

La "Mule Jenny", machine à filer anglaise s’avère également être le plus ancien exemplaire sauvegardé de ce type de machines. L’entrepreneur et espion industriel gantois, Lieven Bauwens, aurait assemblé cette machine vers 1810 et serait à la base de l’essor pris par l’industrie cotonnière gantoise. Le Moulin à ficelles comme la Mule Jenny font partie de l’exposition principale du Musée Industriel de Gand, "Hommes et machines".