Le Musée de l’Eau et de la Fontaine organise de ressourçantes "aprems parents non-admis"

Le Musée de l’Eau et de la Fontaine se situe dans le Domaine provincial du Bois des rêves, dans le Brabant wallon, à Ottignies. Ce sont 67 hectares de nature dédiés à la détente : des promenades, pistes VTT, parcours santé et c’est aussi un lieu qui vous permet tout simplement de vous poser et d’admirer la faune et la flore…

C’est donc là qu’est implanté le Musée depuis bientôt cinq ans et son ambition, c’est d’initier une réflexion autour de l’eau, cet or bleu à préserver à tout prix, lui qui se fait de plus en plus rare dans de nombreuses régions du monde et qui pourrait venir à manquer chez nous aussi. La sensibilisation des jeunes et de leurs proches se fait par le biais d’animations, dans le cadre scolaire ou familial.

Les après-midi parents non admis ont lieu chaque jour de la semaine pendant les deux semaines de Pâques, de 13h30 à 16h30.

Il y aura différentes activités sur mesure en fonction de l’âge des enfants. Chaque jour de la semaine s’est vu attribuer un thème, expériences sur l’eau, jeu de piste, course d’orientation, découverte de la mare, exploration du Bois des Rêves, musique aquatique, bulles géantes, chasse au trésor, il y en aura pour tous les goûts.

Les lundis sont consacrés aux Explorateurs, tir à l’arc & propulseur au rendez-vous. C’est un peu l’après-midi Koh Lanta du Musée. Les mardis se conjuguent en mode Street Art, les enfants seront amenés à créer leur œuvre et à trouver leur nom d’artiste. Les mercredis seront tournés vers la nature et en particulier les animaux qui vivent dans la mare ; ils analyseront notamment des têtards au microscope. Les jeudis, c’est la surprise. Et enfin les vendredis, ils partiront dans l’Espace en faisant entre autres, décoller une fusée à eau.

Toutes les activités ont été pensées en fonction de notre météo nationale capricieuse, donc les enfants seront de toute façon accueillis. Et chaque jour, ils rentreront avec un bricolage à la maison, histoire de partager leurs expériences avec leurs parents !

Une belle occasion de vous poser quelques heures. Ces activités ont donc lieu tous les jours de la semaine pendant les vacances, de 13h30 à 16h30. Plus d’infos sur le site lemuseedeleauetdelafontaine.be