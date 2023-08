Le musée de l’Eau et de la Fontaine : l’endroit idéal pour des activités scientifiques pour vos enfants

L’Agence Tourisme vous emmène dans le Brabant wallon, plus précisément à Ottignies, pour s’arrêter au Musée de l’eau et de la Fontaine, où travaille Caroline Delcourt, responsable pédagogique et communication. Rencontre.

L’Agence Tourisme met à l’honneur un musée qui s’adresse tout particulièrement au jeune public - on parle ici des 6-9 ans - le Musée de l’Eau et de la Fontaine. Situé dans le Bois des Rêves depuis 2017, le Musée de l’Eau et de la Fontaine est consacré à l’histoire de la distribution et de l’accès à l’eau. Il se place dans une réflexion autour des défis actuels que présente l’eau et se veut un facteur de sensibilisation pour les jeunes et les moins jeunes. C’est notamment par les animations scolaires et familiales que l’équipe pédagogique tente de remplir cette mission. Le musée a été créé il y a plus de 30 ans, c’était sur un autre site (à Genval).