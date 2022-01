Le musée de l’aquarium de l’Uliège fermé pendant près de deux ans

Dès le premier avril, le musée situé au deuxième étage de l’aquarium de l’université de Liège fermera pour une durée de deux ans. Il sera complètement transformé. "On va préparer un nouveau parcours de visite. On va par exemple créer une grande salle qui accueillera des expositions temporaires. Elles changeront une ou deux fois par an. Le reste du musée traitera principalement de biodiversité. Il y aura de nouvelles explications, de nouvelles vitrines et nouvelles manières de présenter les spécimens", détaille Marie Bournonville, responsable des collections.

Mais avant de réaliser les travaux, il faudra mettre les différentes pièces du musée à l’abri. "Pendant plusieurs mois, on va préparer les objets du musée : on va les emballer et les mettre dans des boîtes. On ne s’en rend pas toujours compte lorsqu’on visite, mais nous avons plus de 20.000 objets."