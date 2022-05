Le musée d’Ixelles entre dans sa 2e phase de rénovation pour ses 130 ans

La refonte complète des espaces d’accueil et de billetterie (phase 1 du chantier), déployée depuis juin 2018 par le bureau B-architecten, vient de s’achever. Elle vise à fluidifier l’entrée et la circulation du public, à mettre à sa disposition un café avec terrasse et un espace commercial et à lui offrir des vestiaires et sanitaires rénovés.

Cette phase a aussi consisté à agrandir le musée grâce au leg en 2009 du bâtiment situé au 75 de la rue Jean Van Volsem. Des espaces pour des conférences, des animations pédagogiques et des ateliers techniques y ont été créés afin de faire du musée un lieu de vie et d’échanges. La cour de ce nouveau bâtiment a été verdurisée et sera dédiée à la détente.