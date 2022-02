Le musée d'art contemporain Kanal présente sa directrice artistique

Créer, quasiment à partir de rien - à l'exception du bâtiment, l'ancien show-room Citroën - un tout nouveau musée d'art contemporain, c'est le genre de défi qui a motivé Kasia Redzisz à postuler en tant que directrice artistique de Kanal : "c'est une opportunité unique et excitante. Je suis contente que vous mentionniez l'ancien garage pour voitures parce qu'il y a aussi quelque chose de très symbolique au sujet du bâtiment, cette cathédrale moderniste iconique de l'industrialisation. Et à partir de là, nous allons vers un modèle de musée durable à l'âge de l'énergie propre, c'est en tout cas mon espoir."

L'épisode de la désignation d'un tandem de directeurs artistiques incluant Bernard Blistène, pensionné du Centre Pompidou (partenaire institutionnel de Kanal), est définitivement rangé aux oubliettes. Kasia Redzisz est désormais seule aux commandes du paquebot Kanal et pourra y imprimer sa marque, en dialogue avec l'institution française. Elle voit le futur musée comme "innovant et aventureux, où l'égalité et la durabilité constituent les forces motrices de tout ce que nous ferons, en terme de programmation mais aussi en ce qui concerne nos opérations internes et notre manière de fonctionner."

On pourra juger sur pièce en 2024, année prévue pour l'ouverture de Kanal au public.