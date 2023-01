Le musée d’art contemporain Kanal ouvrira ses portes à l’automne 2025

Le calendrier définitif du chantier du futur musée d’art contemporain bruxellois Kanal prévoit désormais l’achèvement des travaux en juin 2025 et une ouverture au public de l’ensemble du site à l’automne 2025, a indiqué jeudi le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l’issue d’une visite du chantier par les ministres régionaux.

Selon celui-ci, les travaux entrent actuellement dans une nouvelle phase. Les démolitions sont terminées et les fondations des trois nouveaux bâtiments sont en cours de creusement jusqu’à 22 mètres de profondeur.

En février débutera la construction des nouveaux volumes qui abriteront, entre autres, les espaces d’exposition, une salle de spectacle, une bibliothèque, les archives et les ateliers. Au même moment, le Showroom retrouvera ses volumes d’origine. Au cours des derniers mois, ce dernier a été entièrement démantelé et ressemble de plus en plus à son design original des années 1930.

À l’instar de tous les chantiers, KANAL-Centre Pompidou n’a pas été épargné par les conséquences de la pandémie, de la guerre en Ukraine et de la pénurie de matériaux qu’elle entraîne, ainsi que par un certain nombre d’imprévus liés à l’ampleur de ce chantier hors normes de 40.000 m2.