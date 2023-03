Le musée Charles Dickens lève le voile sur le brouillard londonien, poétique et toxique à la fois

Le brouillard londonien est au centre de l’exposition "Dickens and the London fog", qui se tiendra dès le 29 mars au musée Charles-Dickens de Londres. Elle est articulée autour de lettres, fragments de manuscrits, illustrations et objets qui témoignent de l’impact du brouillard sur les Londoniens au XIXème siècle, dont Dickens. "Dickens a écrit sur ce qu’il voyait, et [le brouillard] est un élément si important de l’expérience londonienne au XIXe siècle — on ne pouvait pas vivre à Londres sans en être victime", a déclaré Frankie Kubicki, conservateur principal du musée Charles-Dickens, au Guardian.

Dickens s’est servi de ce phénomène météorologique pour nourrir ses intrigues. Sous sa plume, le brouillard devient une présence menaçante qui témoigne des paradoxes d’une ville où les plus pauvres côtoient de grandes fortunes. Mais la fumée pouvait également être perçue sous un prisme plus positif. "Alors que la pollution est souvent utilisée par Dickens pour représenter une force malveillante ou un personnage douteux, les feux de charbon et les lampadaires à gaz scintillants de Londres sont des images chaleureuses et nostalgiques, qui réconfortaient les Londoniens", a expliqué Frankie Kubicki au quotidien anglais.

L’exposition "Dickens and the London fog" s’intéresse également sur la manière dont Londres a tenté de lutter contre la pollution atmosphérique durant les deux derniers siècles. Les différents maires de la ville en ont fait un enjeu majeur de leurs mandats respectifs. Cela a conduit à l’introduction de nombreuses restrictions au trafic automobile et à la création d’un système de péage urbain pour la plupart des véhicules. À cela s’ajoute la zone à ultra basse émission mise en place entre 2019 et 2021 dans le centre historique. Autant d’initiatives qui montrent que la capitale anglaise a su tirer les enseignements du "smog" de 1952.

L’exposition "Dickens and the London fog" se tiendra entre le 29 mars et le 22 octobre au musée Charles-Dickens de Londres.