Le musée bruxellois Train World a franchi le cap du millionième visiteur

En 2023, Train World présentera deux expositions temporaires intitulées "Animalia" et "Horta & Van de Velde – Le train des créateurs". La première débutera le 17 février et sera consacrée à la biodiversité et au rôle de premier plan qu’entretient le train dans cette thématique. La seconde prendra place dans le cadre de "l’Année Art Nouveau à Bruxelles" et démarrera le 1er décembre. Elle sera dédiée à Victor Horta et Henri Van de Velde.