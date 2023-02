Le musée BELvue de Bruxelles vous invite à revêtir votre plus belle cape

Le musée BELvue de Bruxelles organise une journée spéciale pour les familles et leurs enfants sur la thématique des super-héros et super-héroïnes. L’occasion de visiter le musée BELvue qui fait la part belle à notre histoire belge de ses heures les plus sérieuses aux plus loufoques, mais aussi de participer à des activités de tous genres !

Ce dimanche 26 février, le Musée BELvue à Bruxelles organise son quatrième Family Day et à cette occasion, tous les super-pouvoirs seront admis ! Le Musée BELvue, si vous ne l’avez encore jamais visité, c’est le Musée de la Belgique : on y retrace l’histoire de notre pays à travers divers grands thèmes, des plus sérieux aux plus anecdotiques. Vous y trouverez aussi bien des infos sur la démocratie, la solidarité et le pluralisme que sur l’histoire du gaufrier et le nombre de trous que comporte une gaufre liégeoise — une pâtisserie dense et garnie de sucre perlé croquant — 24 petits trous alors qu’une Gaufre de Bruxelles à la pâte légère n’en compte que 20, mais ils sont plus grands !

Le Musée BELvue a pour habitude, pendant les vacances, de proposer des activités aux enfants de tous les âges, grâce à des petits carnets qu’on peut se procurer à l’entrée du musée. Mais là, c’est toute une journée spéciale qui vous attend, avec des activités extra-ordinaires qui devraient enchanter les enfants jusqu’à 12 ans — au moins.

Si vos enfants aiment les photos, ils seront gâtés. Un Super Booth, entendez un stand photo géant, sera installé toute la journée. Vous pourrez choisir le décor que vous voulez & prendre la pause. Vive les sauts, les envolées de super-héros, ou les photos plus sages. Tout est possible et la photo, vous l’emporterez avec vous comme souvenir !

Pour les bricoleurs et les bricoleuses en herbe, en route pour le stand de construction ! Dans la partie du musée consacrée à la prospérité et à la solidarité, des centaines de boîtes en carton seront à leur disposition. C’est un atelier libre où il sera possible, par exemple, de construire les tunnels de la petite ceinture, l’Atomium ou tout autre bâtiment emblématique de notre petit pays !

Qui dit super-héros et héroïnes, dit cape, évidemment ! Des couturières ont apporté avec elles des vieux t-shirts dont elles vont faire des capes et ce sera ensuite au tour des enfants de les décorer. Pochoirs, pièces à coudre, dessins… tout est possible ! Un super atelier créatif qui permettra aux bambins de se balader ensuite toute la journée et au-delà avec ce magnifique costume.

Pour les 8-12 ans, sachez que cette journée sera aussi l’occasion de lancer un nouveau Jeu-parcours des super-héros ! Une opportunité de découvrir la Belgique à travers ses héros et héroïnes. Dans le livret qui sera distribué aux enfants, on découvre quelques-uns d’entre eux ; Maurice Maerterlinck, Eddy Merckx, René Magritte ou même Sandra Kim ! Le but étant, pour les enfants, d’accomplir leur mission en recherchant dans le musée, un objet associé au super-héros ou à la super-héroïne en question.

Et comme le musée ne peut pas parler de tout le monde, ce livret complète le travail en mettant à l’honneur des héros qu’on ne trouve pas dans la visite.

Il y aura aussi un atelier grimage, un arbre des héros où les enfants seront amenés à mettre en lumière un de leurs héros à eux, comme des héros du quotidien, un stand gourmandises où on vous offrira une barbe à papa ou du pop-corn.

L’initiative mérite d’être soulignée car tout est gratuit pour les enfants, ce dimanche : l’entrée, les carnets de jeu, les ateliers, la petite gourmandise. Seuls les adultes paient leur entrée 10€ maximum.

Si vous souhaitez passer un bon moment en vous amusant, rendez-vous au Musée BELvue ce dimanche 26 février dès 11h. Le Musée est Place des Palais, juste à côté du Palais Royal.