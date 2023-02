Le musée archéologique national d’Athènes va être entièrement rénové

Le musée archéologique national d’Athènes, le plus grand de Grèce et l’un des plus importants dans son genre du monde, va faire l’objet d’une rénovation complète qui devrait durer quatre ans, ont indiqué mercredi des officiels.

Le résultat d’un concours international d’architecture a été annoncé en décembre afin d’augmenter la capacité du musée, vieux de 150 ans, qui attire plus d’un demi-million de visiteurs par an. Le projet du cabinet d’architecture anglais David Chipperfield Architects et de son partenaire grec Tombazis comprend la création de deux nouveaux niveaux de galeries souterraines et un jardin suspendu sur le toit, destinés à créer 20.000 mètres carrés d’espace supplémentaire.