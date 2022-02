Le musée archéologique d'Arlon n'appartiendra bientôt plus à la Province de Luxembourg

La province souhaite en effet s'en défaire pour des raisons financières. C'est donc la Ville d'Arlon qui se chargera de la gestion du musée, et en deviendra la locataire emphytéotique pour une durée de 99 ans, comme le précise le bourgmestre d'Arlon, Vincent Magnus :

"La ville était intéressée de reprendre le musée, on doit encore finaliser nos conventions, et pour nous c'est aussi l'occasion de pouvoir demain, dynamiser nos deux musées, et de travailler plus ensemble. Mettre en place une collaboration entre le musée Gaspard, et le musée archéologique d'Arlon dont nous sommes si fières. Dans quelques semaines il sera entièrement géré par la ville d'Arlon."