Le muguet, la plante vedette du mois de mai

La tradition d’offrir des brins de muguet ne date pas d’hier. Remontons le temps jusqu’au début du XXe siècle. A la date du 1er mai, les couturiers parisiens ont pris l’habitude d’offrir du muguet à leurs petites mains. La grande mode des dimanches au bord de l’eau au son de l’accordéon a vite donné de l’ampleur à cette petite célébration du retour des beaux jours. D’autant que les horticulteurs avaient saisi la balle au bond : le muguet fut bientôt largement disponible et vendu partout dans la rue. C’est en 1941 qu’il est devenu la fleur de la fête du Travail en France, et un peu plus tard en Belgique, remplaçant l’églantine écarlate jugée trop rouge par le Maréchal Pétain.