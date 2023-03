Le Mug : découvrez le best of des invités des Magritte 2023

Bruno Solo a plus d’une corde à son arc. L’acteur-réalisateur est également un passionné d’histoire et il a réalisé un documentaire sur l’histoire du cinéma belge intitulé "C’est filmé près de chez vous". Il y interroge plusieurs cinéastes et réalisateurs à propos du plan Marshall ordonné par les Etats-Unis après la seconde guerre mondiale. A cette période, les Américains avaient décidé qu’en Wallonie, on ne pouvait plus faire du cinéma de fiction.

Dans ce documentaire, les personnes interviewées y parlent également de leur rapport au cinéma. Pour Bruno Solo, le film "C’est arrivé près de chez vous" a contribué à changer la vision des Français sur la Belgique et le cinéma.