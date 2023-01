Pour bien démarrer votre journée, avec la bonne dose de caféine et de rock dès le matin, Raphael Scaini vous offre chaque matin de cette semaine des mugs en metal de Coffee On The Rocks.

Pour participer, rien de plus simple : restez bien à l’écoute de votre émission favorite du matin entre 6h et 9h. Votre animateur s’occupe du reste.

Bonne chance !