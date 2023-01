Le muesli : toujours bon pour la santé ?

Céréales non transformées

L’idée est donc de choisir des céréales non transformées, comme des flocons d’avoine, des flocons de quinoa, de sarrasin, de blé etc. Ces céréales sont en réalité juste cuites à la vapeur et séchées.

Et d’y ajouter soi-même des morceaux de fruits frais, des éclats de noix ou d’amande, des graines de lin, de chia. Ou alors d’acheter, ça existe, une marque qui répond à ce critère de " céréales brutes " sans sucres ajoutés, et où ils ont ajouté des noix et des graines.

Quant aux mueslis bio, s’il est de qualité, non si ce n’est pas le cas. En d’autres termes, un muesli bio n’est pas bien juste parce qu’il est bio. Il existe des tas d’aliments bio très transformés et qui sont à éviter. Il faut d’abord que les ingrédients soient bons, et ensuite, le fait qu’il soit bio est clairement un plus, car comme les céréales sont complètes, non transformées, vous évitez bien sûr les pesticides.