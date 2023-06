Le MuCH Waterloo Festival : la Chapelle et son esprit de compagnonnage

La sixième édition du Much Waterloo Festival se déploie du 7 au 11 juin sur le territoire de Waterloo. Pendant quatre jours, maîtres et artistes en résidence nous invitent à entrer dans la dynamique de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Concerts à la Chapelle, aux Ecuries à Waterloo et dans l’enceinte de la Musica Mundi School.

Chaque année à l’approche de l’été, l’espace intime et studieux de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth s’ouvre au public. Le MuCH Waterloo Festival défend depuis toujours les couleurs de la Chapelle et son esprit d’accompagnement. Chaque rendez-vous révèle les liens de complicité qui sommeillent entre les maîtres de la Chapelle et leurs artistes en résidence. Les concerts seront donnés à la Chapelle bien sûr, mais aussi aux Ecuries à Waterloo et dans l’enceinte de la Musica Mundi School.

Le concert d’ouverture sera donné ce mercredi 7 juin dès 20h15 à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Le MuCH Ensemble sera dirigé par Miguel da Silva