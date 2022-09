Le MSK de Gand fête ses 225 ans avec une exposition consacrée à Albert Baertsoen

Albert Baertsoen était le fils de riches industriels possédant des usines textiles à Gand et à Waarschoot. Son père lui avait fait construire un studio à Gand. Plus tard, il aura sa propre péniche sur laquelle il naviguera entre autres en Flandre occidentale et aux Pays-Bas. Il disposait d’un vaste réseau de contacts avec James Ensor, Georges Rodenbach et Emile Claus, mais aussi avec Claude Monet. Les connaisseurs sont frappés par la perspective à partir de laquelle il peint et par le choix de ses sujets.