Le MR, seul contre tous. Vraiment ?

Ainsi, donc à entendre, le vice-Premier ministre libéral francophone, David Clarinval, le MR s’est retrouvé " seul, face à la gauche " pour négocier une réforme fiscale visant à alléger les charges sur les plus bas salaires.

" La gauche évidemment est fautive, parce qu’elle ne veut pas faire de pas vers le MR. ", précise-t-il. On découvre ainsi que dans le corpus idéologique du Mouvement Réformateur, le CD&V et le parti-frère, invité à toutes les cérémonies officielles, l’Open VLD, sont désormais considérés comme des " partis de gauche ". Ou comment tenter de jouer la carte du " seul, contre tous ", pour éviter une autre carte, le Zwarte Piet ou Valet Puant !

Pour le MR, comme pour les autres formations, l’heure est à présent à la communication, faute d’assumer un échec collectif.

Stratégie

Ce n’est pas bien entendu pas la première fois que les libéraux francophones usent de ce positionnement. On pourrait même faire remonter cette stratégie à 2014, quand, à la surprise de beaucoup, Charles Michel, rejeté des exécutifs régionaux et communautaires, embarquait le MR dans une improbable coalition fédérale, où son parti constituait le seul apport francophone, minorisé au milieu de partis flamands, mais très homogène sur le plan idéologique.

Hormis la parenthèse consensuelle incarnée par Sophie Wilmès, Georges-Louis Bouchez a poursuivi cette stratégie au niveau fédéral, jouant l’affrontement avec ses partenaires francophones, en espérant cette fois, que ce sera payant. En effet, aux élections de 2019, les libéraux francophones dégringolaient à leur plus bas niveau depuis 40 ans, passant de 20 à 14 députés fédéraux.

Qui veut encore du MR ?

Il convient de remarquer que cette manière d’agir ne concerne que le niveau fédéral. Les autres exécutifs à participation MR, connaissent une existence relativement paisible entre Elio Di Rupo et Willy Borsus en Wallonie ou entre Pierre-Yves Jeholet et Frédéric Daerden en Fédération Wallonie-Bruxelles. De même, socialistes et libéraux dirigent en bonne intelligence, par exemple, la ville de Liège ou la commune de Molenbeek, les provinces de Liège ou du Hainaut, voire… Nethys.

Cette stratégie de l’affrontement, si pas de harcèlement, au fédéral ne déteint guère aux autres niveaux. La crainte de nombreux mandataires libéraux du sud du pays est désormais de se voir ostracisé des postes de pouvoir du fait de cette stratégie qui irrite de plus en plus les potentiels partenaires.

Le MR, sauce Bouchez, devra être incontournable, et donc fort électoralement, pour s’éviter de mauvaises surprises quand se noueront les alliances. Car, le système belge est ainsi fait : le consensus (aussi mou ou incongru, soit-il) finit toujours par prévaloir.

Avec ce système, nul ne peut avoir raison tout seul. Sauf à changer le système.

@PhWalkowiak