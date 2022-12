Le MR ne soutient pas le volet fiscal de la loi-programme à cause des droits d’auteur

Le MR n’a pas soutenu lundi en commission des Finances le volet fiscal de la loi-programme. Son chef de groupe, Benoît Piedboeuf, s’est abstenu tandis que Marie-Christine Marghem, qui préside la commission, a voté contre. Au coeur du problème, se trouve la réforme du régime fiscal des droits d’auteur.

Depuis l’annonce de la réforme décidée dans le cadre du conclave budgétaire, plusieurs secteurs ont exprimé des craintes qu’a relayées le MR. Ils redoutent d’être exclus à l’avenir de ce régime fiscal.

Le gouvernement, et son ministre des Finances Vincent Van Peteghem, ont maintenu le nouveau dispositif qui vise à éviter un recours trop facile à ce régime très avantageux. Durant les débats, les réponses du ministre n’ont pas apaisé le MR qui a voulu obtenir des éclaircissements sur le sort du secteur IT, des avocats et des architectes.

Les libéraux francophones redoutent, notamment dans l’IT, que des concepteurs ne quittent le territoire belge alors qu’ils représentent une grande valeur ajoutée. Le débat se poursuivra mardi en séance plénière. Les deux députés pourraient modifier leur vote en fonction des réponses qu’ils obtiendront du Premier ministre ou du ministre des Finances.