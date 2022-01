Le MR de retour aux affaires à Ottignies-LLN, Ecolo dans l'opposition : chronique d'une rupture de majorité

L’annonce en a surpris plus d’un ce mercredi à Ottignies-Louvain-la-Neuve, et même bien au-delà. Au pouvoir depuis l'an 2000, Ecolo est renvoyé dans l’opposition. Ses partenaires, Avenir (cdH) et PS, ont conclu un nouvel accord de majorité avec la liste OLLN 2.0 (MR).

Les libéraux reviennent donc aux affaires et vont récupérer le mayorat. C’est Nicolas Van der Maren qui succédera à Julie Chantry au poste de bourgmestre. Chef de file de son groupe au conseil communal, il se voit ainsi promu suite aux désistements de Bénédicte Kaisin et de Jacques Otlet qui l'avaient devancé en nombre de voix au dernier scrutin communal en 2018. Place à la nouvelle génération.

Au sein du collège, Cédric Jacquet héritera des compétences du budget et des finances que détenait Philippe Delvaux. De son côté, Nancy Schroeders sera la nouvelle échevine de la mobilité, des voiries et de la culture, à la place d’Hadelin de Beer. Les échevins Avenir et PS conservent leurs attributions.