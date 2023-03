Le Mozambique connaît sa pire épidémie de choléra depuis plus d’une décennie, selon l’OMS

Le Mozambique connaît sa pire épidémie de choléra depuis plus d’une décennie à la suite du passage du cyclone Freddy, a alerté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

"Des épidémies de choléra se produisent régulièrement au Mozambique entre octobre et avril mais, avec près de 21.000 cas et 95 décès, il s’agit de la plus grande épidémie depuis plus d’une décennie", a indiqué aux journalistes à Genève le représentant de l’OMS au Mozambique, le docteur Severin Ritter von Xylander, en visioconférence depuis Maputo.

"Par exemple, la province de Manica (centre-est), aujourd’hui largement touchée, n’a pas connu de choléra au cours des 15 dernières années", a-t-il ajouté. Cinq nouveaux districts avaient été touchés rien que la semaine dernière.