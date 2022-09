Le Moyen-Orient se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne

Le Moyen-Orient risque non seulement de souffrir gravement du changement climatique, mais aussi d'y contribuer largement, poursuit l'étude. Elle montre que cette région riche en pétrole pourrait bientôt devenir une des sources majeures d'émission de gaz à effet de serre et dépasser ainsi l'Union européenne d'ici quelques années.

"Étant donné que les répercussions du changement climatique dépassent les frontières, une collaboration plus étroite entre les pays concernés est indispensable pour faire face aux effets néfastes de ce phénomène", ajoute M. Lelieveld.

George Zittis, un des auteurs de l'étude, met en garde contre une expansion des zones arides et une hausse du niveau des mers qui "entraîneront des changements importants au niveau des zones côtières et de l'agriculture", notamment dans le Delta du Nil, en Egypte.

Selon l'étude, ce sont "pratiquement tous" les domaines de la vie qui seront "gravement affectés" par des climats plus chauds et plus secs. Cela contribuera potentiellement à une augmentation du taux de mortalité et exacerbera les "inégalités entre les populations aisées et les plus pauvres" de la région.

En novembre, les représentants de près de 200 pays doivent se réunir pour la COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, pour assurer le suivi de l'accord de Paris de 2015, dont l'objectif était de contenir le réchauffement climatique en dessous de +2°C d'ici à 2100, et si possible en dessous de +1,5°C.

La planète s'est réchauffée en moyenne de près de 1,2 degré depuis l'ère préindustrielle. En mai, l'Organisation météorologique mondiale des Nations unies a déclaré qu'il y avait une chance sur deux que l'objectif de 1,5 degré soit atteint au cours des cinq prochaines années.