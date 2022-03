Le Moyen-Âge vit encore au rythme de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

Car construire une ville sur de nouvelles bases ne se fait pas à la légère. D’abord les fortifications, sur un petit promontoire rocheux. Les champs pour les cultures céréalières ? En hauteur, au fond de la vallée, sur des terrains moins humides. La cité, elle, trouve sa place sur les plateaux, pas trop près de la Meuse, pour profiter des avantages de l’eau tout en évitant les risques d’inondation. Mais pour créer une ville, il faut aussi bénéficier d’un climat favorable.

Un climat qui était particulièrement favorable au douzième siècle. C’est ce qu’on appelle le petit optimum médiéval. Cette période, étendue entre le 10e et le 14e siècle en Europe occidentale, a offert un climat plus doux et plus sec qu’aux siècles précédents. De quoi favoriser le rendement agricole, les défrichements importants et la multiplication des constructions urbaines. Autant d’éléments qui ont permis à la ville neuve de Bouvignes de grandir et de concurrencer de nombreuses années la cité voisine de Dinant.