Le mouvement Tradwife ou le rejet du féminisme moderne.

Selon la youtubeuse britannique Alena Kate Pettitt, la "tradwife" exploite le meilleur de ce qu'a été la Grande-Bretagne dans son histoire. Elle argumente que la période des années 50 étaient la seule période où les médias glorifiaient le métier de femme au foyer.

Le concept de "tradiwifery" n'est pas qu'un simple "way of life", il est aussi idéologique. Il renvoie à une époque où les questions de genre ne faisaient pas débat, à une société moins complexe où un plus grand nombre partageait les mêmes valeurs. Des valeurs qui peuvent aujourd'hui être perçues comme désuètes, voire réactionnaires. "Dans certains cercles, être une tradwife signifie également être une chrétienne fondamentaliste et accepter que les femmes ne doivent pas travailler, ne doivent pas avoir le droit de vote et doivent se soumettre pleinement à leurs maris et à leur foi pour vivre une vie heureuse de ménage", peut-on lire dans un papier du groupe de recherche Politcal Research Associates

Certaines des femmes de la communauté se reconnaissent dans la mouvance traditionaliste mais aussi dans la religion. Le hashtag "trad christian wife" cumule 670 millions de vues en montrant des vidéos où les femmes justifient leur devoir de femme au foyer par les écrits de la Bible.