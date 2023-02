Le mouvement "new romantic" et Adam and The Ants

Aujourd’hui dans Review, notre animateur Pierre Joye nous parle d’Adam Ant, un artiste qui n’est pas entré au Panthéon des stars du rock mais qui a marqué le début des années 80 et a amorcé la vague " New Romantic " avec Spandau Ballet, etc. C’est le titre " Stand an Deliver " de 1981 qui nous intéresse cette semaine.

Adam and The Ants se forme en 1977 autour de Stuart Goddard (Adam). Issu de la vague punk du moment, après un premier album, le groupe fait très vite appel à Malcom Mac Laren qui, fort de son expérience avec les Sex Pistols, les prend en main, leur donne ce look " 18e siècle " avec un peu de maquillage d’Indiens d’Amérique. Mais Malcom trahit Adam et emmène plusieurs membres de son groupe pour former " Bow Wow Wow ". Adam recrute alors d’autres Ants et part à l’assaut des charts !

On vous laisse découvrir toutes les anecdotes autour de ce clip et de ce groupe au look " décalé " et à son " glam rock post-punk teinté de percussions à deux batteries et de cris d’apaches " qui font mouche !