Le mouvement dit "convoi de la liberté" : des émeutes à la fin de la manifestation à La Haye

Le bourgmestre de La Haye Jan van Zanen avait donné aux manifestants jusqu’à 15h30 pour partir. Depuis tôt samedi matin, ils bloquaient diverses routes et rues du centre de la ville avec leurs camions et tracteurs. Ceux qui ne répondaient pas à cette injonction risquaient une arrestation et une amende.

Les manifestants avaient procédé à cette action de blocage parce qu’ils souhaitent se débarrasser de la "politique de démantèlement" de Rutte (le Premier ministre néerlandais) et de "toutes les mesures qui ont été introduites ces deux dernières années", faisant référence aux masques buccaux, aux vaccinations contre le Covid et au pass sanitaire, entre autres. "Cela ne se reproduira plus jamais. C’est pourquoi Convoy NL exige le retour du référendum avec effet immédiat."